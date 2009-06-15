Исправить ошибку БД майскуель

Этот человек не чего не делал, кроме как настойчиво пытался меня убедить, что сработает именно тот вариант, который он предлагал. Я соответственно полностью исключал идею данного фрилансера, однако после того как с заданием не смогли в течении дня справится другие, от безвыходности я решил попробовать. И о чудо, проблема решилась за 5 минут. Спасибо Руслану.