Исправить ошибку БД майскуель

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Завершен22 заявки469 просмотров

При переносе сайта с хостинга на выделенный сервер произошла ошибка БД. Кто готов срочно исправить, пишите цену. Так же нужно перенести с хостинга еще десяток сайтов.http://www.thirdrome.ru/

16 лет назад
jastin
Никита 
42 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Sect0R
Руслан 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад
$10
1 день
Этот человек не чего не делал, кроме как настойчиво пытался меня убедить, что сработает именно тот вариант, который он предлагал. Я соответственно полностью исключал идею данного фрилансера, однако после того как с заданием не смогли в течении дня справится другие, от безвыходности я решил попробовать. И о чудо, проблема решилась за 5 минут. Спасибо Руслану.
Заказчик имеет своё мнение что хорошо, но и переубедить его можно )

Заявки фрилансеров

Sect0R
Руслан 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
16 лет назад

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