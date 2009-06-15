Создание платформы сервиса услуг на базе сайта http://parisvoyage.ru, необходимо создать удобную систему бронирования апартаментов, транспорта, экскурсий, оплаты. Удобное добавление анкет по апартаментам, экскурсиям, и транспорту из админки способ оплаты на выбор исполнителя
Исправить ошибку БД майскуель
При переносе сайта с хостинга на выделенный сервер произошла ошибка БД. Кто готов срочно исправить, пишите цену. Так же нужно перенести с хостинга еще десяток сайтов.http://www.thirdrome.ru/
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