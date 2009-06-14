Создание платформы сервиса услуг на базе сайта http://parisvoyage.ru, необходимо создать удобную систему бронирования апартаментов, транспорта, экскурсий, оплаты. Удобное добавление анкет по апартаментам, экскурсиям, и транспорту из админки способ оплаты на выбор исполнителя
Программирование сайта
Вот ссылка на тз
http://spreadsheets.google.com/ccc?key=rT44Kqns8vRLyjraJF0le7A&gmrcpt
Дизайн есть уже)
Желательно основной массив к ночи.
Какова стоимость?
Заявки фрилансеров
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