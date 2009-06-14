Программирование сайта

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Закрыт16 заявок364 просмотра

Вот ссылка на тз

http://spreadsheets.google.com/ccc?key=rT44Kqns8vRLyjraJF0le7A&gmrcpt

Дизайн есть уже)

Желательно основной массив к ночи.

Какова стоимость?

16 лет назад
mediamanager
Менеджер 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров