Есть несколько скриптов, необходимо их доработать для совместной целостной работы. Требуется человек со знанием движка DLE, а также обширными познаниями в PHP, XML, AJAX. Необходимо доработать скрипт партнерской программы. Также ...
Сделать несколько простых страничек
По причине что самому лень делать, уже три месяца собираюсь))) Нужен человек кто недорого сделает.
1. Сделать главную страничку, с разделением на фреймы. В одном из них сделать форму для входа в панель управления.
2. Сделать панельку управления с регистрацией.
3. После авторизации в панельке сделать кнопку для покупки через Merchant WebMoney Transfer. https://merchant.webmoney.ru/conf/guide_simple.asp - туту простой пример как сделать.
4. Авторизация нужно чтобы была сделана не абы как, а нормально, чтобы любой дурак не взломал. Как минимум - это сессии - а не куки. Да и остальные формы с защитой от SQL инъекций.
5. После покупки в какой-нибудь папке создаётся ПХП файл с определённым кодом
Сразу говорю, что сделать это надо дёшего, +добавлю отзыв после работы. По хорошему это работа одного дня, отсюда и цена должна быть минимальная. Сделать естественно можно не за день)) У кого как получится))
Кто наименьшую цену скажет, к тому и буду обращаться.
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