Сделать несколько простых страничек

По причине что самому лень делать, уже три месяца собираюсь))) Нужен человек кто недорого сделает.

1. Сделать главную страничку, с разделением на фреймы. В одном из них сделать форму для входа в панель управления.

2. Сделать панельку управления с регистрацией.

3. После авторизации в панельке сделать кнопку для покупки через Merchant WebMoney Transfer. https://merchant.webmoney.ru/conf/guide_simple.asp - туту простой пример как сделать.

4. Авторизация нужно чтобы была сделана не абы как, а нормально, чтобы любой дурак не взломал. Как минимум - это сессии - а не куки. Да и остальные формы с защитой от SQL инъекций.

5. После покупки в какой-нибудь папке создаётся ПХП файл с определённым кодом

Сразу говорю, что сделать это надо дёшего, +добавлю отзыв после работы. По хорошему это работа одного дня, отсюда и цена должна быть минимальная. Сделать естественно можно не за день)) У кого как получится))

Кто наименьшую цену скажет, к тому и буду обращаться.