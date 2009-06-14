Создание XSLT-шаблонов

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок300 просмотров

Нужно реализовать 5 xslt шаблонов на заданный стиль сайта. Всего стилей будет 10.

Примеры шаблонов имеются и темплейты сайта тоже.

Образцы с подобными механизмами и функциональностью можно посмотреть по адресу

в интернет:

http://red.online-spb.com

http://blue.online-spb.com

http://green.online-spb.com

http://orange.online-spb.com

http://darkblue.online-spb.com

http://grey.online-spb.com

http://greyblue.online-spb.com

http://black.online-spb.com

http://bordo.online-spb.com

Стоимость выпонения 5-ти шаблонов по одному стилю 50$ (русский язык) + 50$ за перевод выполненных шаблонов на английский, немецкий, французский, итальянский и финский языки.

Срок выпонения 5-ти шаблонов по одному стилю до 10 календарных дней.

Оплата будет производиться по webmoney.

16 лет назад
grab
51 год
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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