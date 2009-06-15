Доработать скрипт курса валют

Думаю, для хорошего программера задача наипростейшая. Скрипт берет данные с сайта ЦБ РФ по валютам доллар и евро, задача программера сделать так, чтобы скрипт к цифрам с сайта ЦБ РФ автоматически добавлял 3% и отображал полученный результат с 1 знаком после запятой.

К заданию прилагаю архив в котором картинка с тем как было и как должно быть + скрипт, который надо доработать.

Оплата после разработки.