Для JavaScript специалиста

  1. Биржа фриланса
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Завершен5 заявок152 просмотра

На сайте есть всплывающее меню на JavaScript

При входе в один из разделов не должно показываться ни одного скрытого раздела, но почему-то сначала при загрузке страницы показываются все скрытые разделы, а потом исчезают - 1-2 секунды. В некоторых разделах на мгновение показываются скрытые (ненужные) разделы и исчезают.

Кое-как описал проблему. Нужно ее решить.

В icq, e-mail и приват НЕ пишите.

Оставляйте сообщения здесь.

Цены указывайт адекватные.

За 5 минут работы платить 50$ желания нет =)

JavaScript
16 лет назад
vavil
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

kirilev
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Кирилл справился с заданием оперативно и качественно, за адекватную сумму. Спасибо за работу. Рекомендую.
Отличный заказчик! Задачу описал понятно, оплата пришла сразу же после выполнения работы. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kirilev
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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