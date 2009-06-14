Для JavaScript специалиста

На сайте есть всплывающее меню на JavaScript

При входе в один из разделов не должно показываться ни одного скрытого раздела, но почему-то сначала при загрузке страницы показываются все скрытые разделы, а потом исчезают - 1-2 секунды. В некоторых разделах на мгновение показываются скрытые (ненужные) разделы и исчезают.

Кое-как описал проблему. Нужно ее решить.

В icq, e-mail и приват НЕ пишите.

Оставляйте сообщения здесь.

Цены указывайт адекватные.

За 5 минут работы платить 50$ желания нет =)