Заблокировать HTML от просмотра

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Закрыт4 заявки166 просмотров

Добрый день.

Имеется сайт на DLE..необходимо заблокировать возможность просмотра HTML кода во всех браузерах.

Называйте сроки и цену....писать только в теме!

DLEHTML
16 лет назад
styleismylife
Сай Руслан 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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