Joomla 1.5 /MySQL5.1/PHP5.2 Необходимы простейшие функции: - внесение данных через CVS: ФИО, адрес, телефон - Альфа-индекс - Поиск (в т.ч. по части поискового слова) - Включение/выключение/поиск/правка в админке - ...
Заблокировать HTML от просмотра
Добрый день.
Имеется сайт на DLE..необходимо заблокировать возможность просмотра HTML кода во всех браузерах.
Называйте сроки и цену....писать только в теме!
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