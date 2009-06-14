Доработки проекта на 1c-bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок170 просмотров

Необходимо в кратчайшие сроки доделать некоторые вещи - чуть поправить верстку, доделать пару разделов сайта.

Бюджет ограничен, за подробностями в ЛС.

16 лет назад
r2t
42 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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