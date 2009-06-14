Создать личный сайт

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Закрыт15 заявок352 просмотра

Создать сайт под ключ, для меня, дизайн есть ТЗ дам исполнителю

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С уважением,

Даниил Бурчак

16 лет назад
burchak_d
Vfgh 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

liliana2
Елена 
41 год
19 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$100
3 дня
Осторожно, прошу очень внимательно ознакомиться с темой на форуме и с элементами переписки с этим человеком: http://www.weblancer.net/forum/themes/11918.html --- Лия (00:43:38 16/06/2009) я только одного не пойму, а почему дезайнер не хочет вам отдавать послойник info-site (00:43:51 16/06/2009) я сам не знаю Лия (00:44:02 16/06/2009) может в оплате дело? info-site (00:44:14 16/06/2009) если бы я разберался я бы не платил бы ему info-site (00:44:28 16/06/2009) нет он мне показал я заплатил info-site (00:44:36 16/06/2009) и он мне на почту скинул Лия (00:44:44 16/06/2009) так вы скажите что вам исходник послойный нужен Лия (00:44:53 16/06/2009) может он ошибся с кем не бывает info-site (00:44:58 16/06/2009) сейчас я скажу он в сети Лия (00:45:20 16/06/2009) давайте или на край давайте его координаты может он мне порезаное уже вышлет info-site (00:45:42 16/06/2009) 444-777-231 ---- Далее нахожу следующее http://www.weblancer.net/projects/115924.html (Ищем в исполнителях это имя и смотрим номер аськи) причем человек со мной общался как бы от другого имени --- С человеком к счастью поработать не успела так как вначале навело на мысли отсутствие послойного макет а и тз, потом начал повышать цену лишь бы я сделала, а потом при раскопках выяснилось что уже некоторые люди пострадали от действий этого человека ---- Из переписки: info-site (18:11:08 15/06/2009) скинул Лия (18:13:44 15/06/2009) а где макет? сам? info-site (18:13:54 15/06/2009) что сам? info-site (18:14:01 15/06/2009) рисовал? Лия (18:14:02 15/06/2009) в псд скиньте макет info-site (18:14:14 15/06/2009) нет мне рисовали ---- позже была подобная переписка о том что он общается с тем кто ему рисовал макет, смотрим комментарий, все становится еще яснее чем было

Заявки фрилансеров

liliana2
Елена 
41 год
19 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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