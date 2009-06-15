Мультиадминка для WordPress 2.7+

Разработка системы администрирования сайтами, работающими под управлением CMS Wordpress 2.7 (мультиадминка)

Описание частей системы.

П.1 – модуль для CMS WordPress 2.7 (на php)

П.2 – ядро системы (Python, MySQL)

П.3 – веб-интерфейс (JS, Ajax, php, css, MySQL)

1. Разработка модуля администрирования Wordpress 2.7

a. Схема работы модуля:

i. Получение запроса в архиве gzip. Архив включает в себя XML-файл описания SQL-запросов и файлы SQL-запросов

ii. Выполнение запроса

iii. Генерирование страницы ответа в формате XML

b. Модуль должен работать независимо от WordPress. Вся необходимые данные передаются в gzip-архиве

c. Поддержка загрузки архива по частям

2. Разработка скриптов для удаленного управления модулем из п.1

a. Скрипты должны управлять:

i. темой оформления

ii. постами и страницами, включая дополнительные поля из таблицы posts_meta

iii. комментариями

iv. категориями

v. метками

vi. плагинами

vii. виджетами

b. Под управлением понимается добавление, обновление, удаление, изменение статуса (публикация поста, активация плагина и пр.) элементов CMS WordPress

3. Разработка веб-интерфейса (админ-панели) для управления скриптами.

a. Интерфейс строится на таблицах (не путать с табличной версткой)

b. Во всех разделах должна быть возможность выполнения стандартных операций: создание, редактирование, удаление объектов

c. Список разделов с особенностями каждого раздела:

i. «Сайты»

ii. Тема

1. Установка текущей темы.

iii. «Посты и страницы»

1. Возможность редактирования дополнительных полей (posts_meta)

iv. Комментарии

1. Управление связью между постами и комментариями

v. «Страницы»

1. Управление иерархией страниц

vi. «Категории»

1. Управление иерархией страниц

2. Перемещение постов между категориями

vii. «Метки»

1. Управление связями между постами и метками

viii. «Плагины»

1. Активация/деактивация

ix. «Виджеты»

1. Активация/деактивация, управление позицией в сайдбаре

Требования к кандидату:

- опыт программирования на Python

- опыт в php, знание ajax и js

- постоянная связь онлайн (почта и icq)

- чистота кода, избыточные комментарии и оптимальность

Все предложения скрыты от всех)

Рассмотрю предложения по реализации указанного функционала на других CMS