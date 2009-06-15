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Мультиадминка для WordPress 2.7+
Разработка системы администрирования сайтами, работающими под управлением CMS Wordpress 2.7 (мультиадминка)
Описание частей системы.
П.1 – модуль для CMS WordPress 2.7 (на php)
П.2 – ядро системы (Python, MySQL)
П.3 – веб-интерфейс (JS, Ajax, php, css, MySQL)
1. Разработка модуля администрирования Wordpress 2.7
a. Схема работы модуля:
i. Получение запроса в архиве gzip. Архив включает в себя XML-файл описания SQL-запросов и файлы SQL-запросов
ii. Выполнение запроса
iii. Генерирование страницы ответа в формате XML
b. Модуль должен работать независимо от WordPress. Вся необходимые данные передаются в gzip-архиве
c. Поддержка загрузки архива по частям
2. Разработка скриптов для удаленного управления модулем из п.1
a. Скрипты должны управлять:
i. темой оформления
ii. постами и страницами, включая дополнительные поля из таблицы posts_meta
iii. комментариями
iv. категориями
v. метками
vi. плагинами
vii. виджетами
b. Под управлением понимается добавление, обновление, удаление, изменение статуса (публикация поста, активация плагина и пр.) элементов CMS WordPress
3. Разработка веб-интерфейса (админ-панели) для управления скриптами.
a. Интерфейс строится на таблицах (не путать с табличной версткой)
b. Во всех разделах должна быть возможность выполнения стандартных операций: создание, редактирование, удаление объектов
c. Список разделов с особенностями каждого раздела:
i. «Сайты»
ii. Тема
1. Установка текущей темы.
iii. «Посты и страницы»
1. Возможность редактирования дополнительных полей (posts_meta)
iv. Комментарии
1. Управление связью между постами и комментариями
v. «Страницы»
1. Управление иерархией страниц
vi. «Категории»
1. Управление иерархией страниц
2. Перемещение постов между категориями
vii. «Метки»
1. Управление связями между постами и метками
viii. «Плагины»
1. Активация/деактивация
ix. «Виджеты»
1. Активация/деактивация, управление позицией в сайдбаре
Требования к кандидату:
- опыт программирования на Python
- опыт в php, знание ajax и js
- постоянная связь онлайн (почта и icq)
- чистота кода, избыточные комментарии и оптимальность
Все предложения скрыты от всех)
Рассмотрю предложения по реализации указанного функционала на других CMS
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