Нужно собрать (напарсить по сайтам) полную базу данных абсолютно всех исполнителей и их фото, альбомов, песен. Повторяю, нужна максимально полная, объёмная база. Оплата за готовый результат через безопасную сделку. ...
Алиасы как независимые домены
Имеет хостинг, где на один домен (директорию) можно направить неограниченное количество доменов, необходимо создать скрипт или создать файл .htaccess чтобы каждый созданный домен работал как работал как самостоятельный сайт, т.е не был алиасом.
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