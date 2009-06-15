Алиасы как независимые домены

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок213 просмотров

Имеет хостинг, где на один домен (директорию) можно направить неограниченное количество доменов, необходимо создать скрипт или создать файл .htaccess чтобы каждый созданный домен работал как работал как самостоятельный сайт, т.е не был алиасом.

16 лет назад
retasort
Лыканов 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
26 отзывов

Выбранный исполнитель

iwlancer
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Человек, сделал работу очень быстро, а самое главное КАЧЕСТВЕННО, теперь знаю у кого закажу крупное и серъезное задание. РАБОТОЙ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН!
Быстро, просто, с удовольствием. Надеюсь на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

iwlancer
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад