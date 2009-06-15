Отремонтировать калькулятор

Необходимо создать флеш приложение as3 - конструктор тестов. Данные для форм(карточек) теста (компоненты, координаты, данные о валидации , картинки, лейблы и текст) передаются в виде файлов с определенной структурой в zip файле. Нужно распаковать ...
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