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Сделать on-line калькулятор
Добрый день.
Имеется сайт гостевого дома, сайт работает на Joomla 1.5,необходимо сделать on-line калькулятор расчёта стоимости поездки и установить на сайт....калькулятор желательно сделать как модуль вJoomla,что бы легко было им управлять.
Пример калькулятора www.zdorovie.crimea.ua/pansion/raschet/index.php
Сам сайт,на который необходим калькулятор http://www.vega-dom.ru
Называйте Вашу цену и срок
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