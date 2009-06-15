Сделать on-line калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок219 просмотров

Добрый день.

Имеется сайт гостевого дома, сайт работает на Joomla 1.5,необходимо сделать on-line калькулятор расчёта стоимости поездки и установить на сайт....калькулятор желательно сделать как модуль вJoomla,что бы легко было им управлять.

Пример калькулятора www.zdorovie.crimea.ua/pansion/raschet/index.php

Сам сайт,на который необходим калькулятор http://www.vega-dom.ru

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Joomla
16 лет назад
styleismylife
Сай Руслан 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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