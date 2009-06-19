"Прикрутить" скрипт новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок248 просмотров

На сайт (html) нужно прикрутить самый простой скрипт добавления новостей.

Главная задача простой интерфейс.

Сделать нужно сегодня.

isi-mar.com/news.rar

Техническое задание

HTML
16 лет назад
wermutb
51 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

DLE-monster
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$25
1 день
Если все фрилансеры так выполняли бы свою работу, офисы закроются! БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, С НУЖНОЙ ИНИЦИАТИВОЙ! Если есть работа, то есть с кем работать, СПАСИБО!

Заявки фрилансеров

DLE-monster
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад