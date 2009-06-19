Разработка системы администрирования сайтами, работающими под управлением CMS Wordpress 2.7 (мультиадминка) Описание частей системы. П.1 – модуль для CMS WordPress 2.7 (на php) П.2 – ядро системы (Python, MySQL) П.3 – ...
"Прикрутить" скрипт новостей
На сайт (html) нужно прикрутить самый простой скрипт добавления новостей.
Главная задача простой интерфейс.
Сделать нужно сегодня.
Техническое задание
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
При выходе с сайта должно всплывать окно-оставить комментарий,ввести email. ворпрессЗавершен16 лет назад
- $100
Необходимо создать интерфейс для ввода информацию в базу данных(через админку), а также ее вывод по заданному условию (типа системы поиска). PHP+Mysql. Подробности в приватЗавершен16 лет назад
Необходимо изменить отображение валюты при выводе в публичной части сайта. В данный момент цены указаны в USD, а необходимо чтобы отображались в RUR по курсу. Так же необходимо сделать чтобы рублевая цена округлялась до десятых ...Завершен16 лет назад
Нужно подправить в парсере новостей на Юкоз путь получения контента. 370325 [email protected]Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый день. Имеется сайт гостевого дома, сайт работает на Joomla 1.5,необходимо сделать on-line калькулятор расчёта стоимости поездки и установить на сайт....калькулятор желательно сделать как модуль вJoomla,что бы легко было им управлять. Пример калькулятора ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
(!!!) Оплата Яндекс.Деньги и только.Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $550
Необходимо создать флеш приложение as3 - конструктор тестов. Данные для форм(карточек) теста (компоненты, координаты, данные о валидации , картинки, лейблы и текст) передаются в виде файлов с определенной структурой в zip файле. Нужно распаковать ...Завершен16 лет назад
- $50
Задание на создание безопасного и производительного скрипта(малонагружаемого хостинг при больших2000 -8000 уникови малых посещениях100-500 уников) для возможности использования на простом хостинге БЕЗ доступа к root и сcron а также другим серверным и VDSным привилегиям. ...Завершен16 лет назад
Установить плагин торрента на вордпресс. Самого плагина у меня нет, а есть ли такой вообще и сколько стоит дописать.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад