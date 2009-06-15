Разработка системы администрирования сайтами, работающими под управлением CMS Wordpress 2.7 (мультиадминка) Описание частей системы. П.1 – модуль для CMS WordPress 2.7 (на php) П.2 – ядро системы (Python, MySQL) П.3 – ...
Скрипт авторегистрации почтовых аккаунтов
Здравствуйте.
Необходимо разработать скрипт автоматической регистрации почтовых аккаунтов на rambler.ru
Сейчас я в Москве, поэтому оплатить могу как наличными при встрече так и WebMoney.
Жду ваших предложений.
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