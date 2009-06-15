Скрипт авторегистрации почтовых аккаунтов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки223 просмотра

Здравствуйте.

Необходимо разработать скрипт автоматической регистрации почтовых аккаунтов на rambler.ru

Сейчас я в Москве, поэтому оплатить могу как наличными при встрече так и WebMoney.

Жду ваших предложений.

16 лет назад
newjudgin
59 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

iwlancer
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$60
1 день
Спасибо, хороший скрипт.
Всё оплачено. Спасибо за покупку.

Заявки фрилансеров

iwlancer
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад