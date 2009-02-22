Здравствуйте. Требуется разработать скрипт-парсер десяти сайтов. Тема - новости. Всё спарсеное необходимо складывать в мускуль-базу. Скрипт будет запускаться кроном каждую минуту. Должен быть таким, чтобы, при необходимости, можно было добавить еще несколько сайтов без ...
- $200Веб-программирование18 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Здравствуйте. Скрипт для работы с вконтакте. Оставляйте в предложении почту, вышлю ТЗ. После прочтения указывайте стоимость и срок. Предложения скрыты. С уважением.Веб-программирование2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
- $100
Здравствуйте. Необходимо разработать скрипт автоматической регистрации почтовых аккаунтов на rambler.ru Сейчас я в Москве, поэтому оплатить могу как наличными при встрече так и WebMoney. Жду ваших предложений.Завершен16 лет назад
- $100
Здравствуйте. Имеется огромная база уникального контента, который собираюсь выложить на блоговом движке. Но так как база очень большая - перечитывать все очень трудоемкий процесс. Необходимо написать скрипт, который будет выбирать все метки из передавайемого ...Завершен16 лет назад
Здравствуйте. Средства: PHP + MySQL Подключаться скрипт должен обыкновенным вызовом функции с передачей параметров — кодового имени и таргерингов, т.е. getbanner("top468", array(ip => '255.255.255.255', category => 'Politics', categoryregion => 'New York')); Кодовые именна ...Завершен16 лет назад
- $2000
Необходимо создать движок файлового хостинга. 1. Скачивание в бесплатном режиме с ограниченной скоростью. 2. Скачивание в платном режиме с неограниченной скоростью. 3. Двухуровневая реферальная система. 4. Возможность закачки по ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад
Задача: Написать скрипт используя только PHP. Средствами которого можно было бы отдавать посетителям файлы с ограниченной скоростью а так-же всего один поток на каждого пользователя. Должно быть скачивание менеджерами закачек. Должна поддерживаться докачка. Все это ...Завершен16 лет назад