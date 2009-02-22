newjudgin

Юджин Садовский newjudgin

 
59 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Парсер десяти сайтов (PHP)

    $200

    Здравствуйте. Требуется разработать скрипт-парсер десяти сайтов. Тема - новости. Всё спарсеное необходимо складывать в мускуль-базу. Скрипт будет запускаться кроном каждую минуту. Должен быть таким, чтобы, при необходимости, можно было добавить еще несколько сайтов без ...

    PHP
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт авторегистрации почтовых аккаунтов

    $100

    Здравствуйте. Необходимо разработать скрипт автоматической регистрации почтовых аккаунтов на rambler.ru Сейчас я в Москве, поэтому оплатить могу как наличными при встрече так и WebMoney. Жду ваших предложений.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт получения тегов/меток/облака из текста

    $100

    Здравствуйте. Имеется огромная база уникального контента, который собираюсь выложить на блоговом движке. Но так как база очень большая - перечитывать все очень трудоемкий процесс. Необходимо написать скрипт, который будет выбирать все метки из передавайемого ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт показа баннеров с различными таргетингами

    Здравствуйте. Средства: PHP + MySQL Подключаться скрипт должен обыкновенным вызовом функции с передачей параметров — кодового имени и таргерингов, т.е. getbanner("top468", array(ip =&gt; '255.255.255.255', category =&gt; 'Politics', categoryregion =&gt; 'New York')); Кодовые именна ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Файловый хостинг

    $2000

    Необходимо создать движок файлового хостинга. 1. Скачивание в бесплатном режиме с ограниченной скоростью. 2. Скачивание в платном режиме с неограниченной скоростью. 3. Двухуровневая реферальная система. 4. Возможность закачки по ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ограничение скорости скачивания средствами PHP

    Задача: Написать скрипт используя только PHP. Средствами которого можно было бы отдавать посетителям файлы с ограниченной скоростью а так-же всего один поток на каждого пользователя. Должно быть скачивание менеджерами закачек. Должна поддерживаться докачка. Все это ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

iwlancer
38 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$60
10 баллов
16 лет назад
Скрипт авторегистрации почтовых аккаунтов
Всё оплачено. Спасибо за покупку.
Спасибо, хороший скрипт.
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m9i
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
16 лет назад
Скрипт получения тегов/меток/облака из текста
Хороший заказчик, скрипт оплатил сразу. Все прошло хорошо и без зарержек. Советую.
Очень хороший скрипт. Сделка прошла успешно. Огромное спасибо. Всем советую.
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immaster
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
9 отзывов
$100
10 баллов
16 лет назад
Ограничение скорости скачивания средствами PHP
PHP
Отличный заказчик. Оплатил сразу. Если будут еще заказы, то буду рад их выполнять.
Огромнейшее спасибо этому человеку. Отличный скрипт. Если будет нужно что-нибудь писать, то буду обращаться напрямую к Владимиру, т.к. всё быстро, а самое главное - честно! Советую всем.
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