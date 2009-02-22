Ограничение скорости скачивания средствами PHP

Задача: Написать скрипт используя только PHP. Средствами которого можно было бы отдавать посетителям файлы с ограниченной скоростью а так-же всего один поток на каждого пользователя. Должно быть скачивание менеджерами закачек. Должна поддерживаться докачка. Все это необходимо реализовать на чистом PHP.

Ожидаю стоимость и сроки.

P.S. Я в Ванкувере, поэтому вебманями оплатить не смогу. Предлагаю платеж по вестерн юнион или подобными системами.