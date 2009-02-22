Модификация старой версии IPB

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки138 просмотров
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Необходимо на версии 1.3final сделать модификацию, которая позволяла бы закрывать от прочтения отдельные сообщения в темах. Сделать привязку автоматической оплаты за право прочтения закрытых сообщений. Это основное в ТЗ, остальное по мелочи. Бюджет 2000р.

15 лет назад
robbin
Россия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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