Протестировать сайт и исправить ошибки

После переноса сайта www.ukr-firma.com начали появляться ошибки, к примеру капча перестала работать и зайти никто не может, обратная связь не работает.

Вобщем нужно протестировать весь сайт и исправить все ошибки.

Требуется только спец по друпал т.к. не знает друпал не пишите т.к можете не понять что там делать.