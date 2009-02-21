Динамическая часть для сйта

Необходимо на этой странице http://avtoliteratura.livejournal.com/ сделать подзаголовк с активной ссылкой на другой сайт. Т.е. в предложении "Блог крупнейшего интернет-магазина Автолитература.Ру" название Автолитература.Ру ссылалось бы на сайт http://avtoliteratura.ru/. Или даже сам заголовок сделать активной ссылкой... Доступа по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тредуется програмист из Санкт-Петербурга с опытом более 3-х лет. Возможно знание Битрикса – нужна будет надежность с точки зрения безопасности.
Для сайта нужно создать динамическую часть (статистическая почти готова) для проведения онлайн обучения.
Представляет собой страницу, на которой будет 3 информационных окна (на подобие чат). Пользователь не может отправлять сообщения, только принимать в оперативнов режиме (без задержки). 2-е и 3-е окна в бесплатном режиме должны передавать Пользователю информацию с задержкой 3 часа. У каждого Пользователя свой Login. Чтобы получать информацию в онлайн режиме в окнах 2 и 3 Пользователь должен произвести оплату на текущие сутки. Поэтому нужно сделать автоматическую систему приема платежей (достаточно WM и Robox) и система их учета и списывания. Оплату Пользователь может произвести только после того, как Администратором с его стороны активируется эта функция. То-есть если Администратора сегодня нет (ресурс сегодня не работает – выходной день), то списывание средств за оказние услуг не производится.
Также нужно создать стрницу – Вопросов-Ответов. Я пока Представляю в виде форума, на которой Администратор будет высталять ответы на заданные через @ вопросы. Пользователь будет имет только права читателя.
Из крупного все... Остальное мелочи. Весь проект нужно еще будет обсуждать при личной встречи.
В ответе на эту заявку прошу указывать примерную стоимость данной работы и с помощью чего вы готовы ее решать
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