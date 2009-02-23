Синхронизация таблиц двух баз данных

Веб-программированиеЗавершен6 заявок264 просмотра
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Нужен скрипт по синхронизации определенных таблиц двух баз данных. Т.е есть одна база данных которая постоянно обновляется - необходимно сделать сличение определенных таблиц и скопировать их в другую базу данных. Скрипт должен состоять из двух частей - тело скрипта и файла конфигурации. В файле конфигурации прописывается:

- время запуска скрипта (например в 24.00, должна менятся, время берется из хостинга)

1-я база данных

- название сервера первой базы данных (например localhost или любой другой),

- логин и пароль доступа до базы данных

- название таблиц, которые необходимо сличать

2-я база данных

- название сервера второй базы данных (например localhost или любой другой),

- логин и пароль доступа до базы данных

- название таблиц, которые необходимо сличать

- создание отчета о проделаных заменах в виде log_ДД.ММ.ГОД.txt (сколько проделано добавлений в каждой таблице)

15 лет назад
amytsyk
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Miro-Wind
Павел 
74 годаАвстралия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-3)
15 лет назад
$30
1 день
Все быстро и качественно, при возникновении трудностей помощь на все 100%. Спасибо за проделанную работу.
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