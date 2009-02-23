Синхронизация таблиц двух баз данных

Создать скрипт скачки/отдачи файлов. Тех. задание во вложении. Прозьба ознакомиться с заданием, а потом уже писать. Icq 6003891
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Нужен скрипт по синхронизации определенных таблиц двух баз данных. Т.е есть одна база данных которая постоянно обновляется - необходимно сделать сличение определенных таблиц и скопировать их в другую базу данных. Скрипт должен состоять из двух частей - тело скрипта и файла конфигурации. В файле конфигурации прописывается:
- время запуска скрипта (например в 24.00, должна менятся, время берется из хостинга)
1-я база данных
- название сервера первой базы данных (например localhost или любой другой),
- логин и пароль доступа до базы данных
- название таблиц, которые необходимо сличать
2-я база данных
- название сервера второй базы данных (например localhost или любой другой),
- логин и пароль доступа до базы данных
- название таблиц, которые необходимо сличать
- создание отчета о проделаных заменах в виде log_ДД.ММ.ГОД.txt (сколько проделано добавлений в каждой таблице)
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