Синхронизация таблиц двух баз данных

Нужен скрипт по синхронизации определенных таблиц двух баз данных. Т.е есть одна база данных которая постоянно обновляется - необходимно сделать сличение определенных таблиц и скопировать их в другую базу данных. Скрипт должен состоять из двух частей - тело скрипта и файла конфигурации. В файле конфигурации прописывается:

- время запуска скрипта (например в 24.00, должна менятся, время берется из хостинга)

1-я база данных

- название сервера первой базы данных (например localhost или любой другой),

- логин и пароль доступа до базы данных

- название таблиц, которые необходимо сличать

2-я база данных

- название сервера второй базы данных (например localhost или любой другой),

- логин и пароль доступа до базы данных

- название таблиц, которые необходимо сличать

- создание отчета о проделаных заменах в виде log_ДД.ММ.ГОД.txt (сколько проделано добавлений в каждой таблице)