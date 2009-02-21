Несколько задач нужно решить.

$50
Веб-программированиеЗакрыт19 заявок330 просмотров
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Несколько задач нужно решить на работающем сайте.

Оплата позадачно.

Нужн опыт работы с php, mysql, smarty.

Оплата 10-15WMZ за каждую задачу.

15 лет назад
de7ign
Россия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
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