Сайт - где люди могли бы играть друг с другом в покер. Требуется - реализация игры. Человек пришел на сайт, скачал дистрибутив, выбрал покерный стол из тех что онлайн, и начал играть. А так же ...
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Несколько задач нужно решить на работающем сайте.
Оплата позадачно.
Нужн опыт работы с php, mysql, smarty.
Оплата 10-15WMZ за каждую задачу.
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