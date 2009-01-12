Надо сайт встроить в HostCMS.

Ищем Flash/AS специалиста для совместной разработки компонента whiteboard на подобии http://www.flashcomguru.com/components/whiteboard/ только с несколько иными возможностями. С вас Flash/AS, с нас серверная часть под Red5. Специалист должен быть человеком ответственным, не пропадать, быть всегда на ...