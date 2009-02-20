Граббер для сайта

Нужно реализовать модуль сайта с рейтингами спортсменов. Модуль предназначен только для Профессионального бокса. Внешний вид будет таким же, как в остальных рейтингах сайта. То есть можно взять за основу существующий и переделать. Как будет работать рейтинг? - Админ добавляет ...