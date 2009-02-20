Редактирование скрипта системы

Нужен очень хороший специалист по ДЛЕ Для помощи в проекте Работы совсем не много (1 день) Оплата хорошая(4500р) Без предоплаты - работа выполняется на вашем хостинге (верстки в задаче нет) - оплачивается - переносите к нам.