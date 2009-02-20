Уважаемые фрилансеры! Необходимо написать 2 скрипта - абсолютно такие же как: http://www.colorhunter.com - Скрипт должен генерировать цветовую палитру на основе загруженного изображения http://colorschemedesigner.com - подбирает цветовые гаммы и расставляет в нужные области шаблона (т.е. говорит какой-лучше цвет в ...
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Нужно сделать на дле автоперенос слов для заголовока в новостях (слово разбивается по правилам переноса ) что-то вроде: профес-
сионал
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