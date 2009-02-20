Автоперенос слов

$15
Веб-программированиеЗавершен1 заявка231 просмотр
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Нужно сделать на дле автоперенос слов для заголовока в новостях (слово разбивается по правилам переноса ) что-то вроде: профес-

сионал

15 лет назад
_SashoK_
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
alex5134
Алексей 
36 летТаиланд
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
15 лет назад
$15
1 день
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