Верстка дизайна и создание скина для Wordpress

Дано:

1. Установленный блог Wordpress

2. Дизайн главной и внутренних страниц

Задача:

Сверстать и создать на основе дизайнов скин для блога.

Скин должен отвечать определенным требованиям (есть ТЗ).

Сроки: начало работы 23/02/09, конец работы и сдача 25/02/09.

Бюджет: 3000 рублей

Предоплата в виде СБС или по факту выполнения (ЯД, WMR)

Задачу можно разделить на две части. Поэтому вы можете указать в

предложении только верстку или только натяжку готовой верстки

У вас должен быть опыт работы:

1. с версткой (суперважно! Предоставьте ссылки на макеты, чтобы можно было посмотреть исходный код) и/или

2. c движком блога (предоставьте пару ссылок на блоги, созданные с вашим участием).

Интересны предложения в плане "только натяжка" от программистов начального и ниже среднего уровня