Верстка дизайна и создание скина для Wordpress

Платформа: Joomla 1.0.15 + Virtuemart 1.0.10 + mods Срок: 21 день Условия: полный root доступ к хостингу, FTP, MySQL Бюджет: до 500 USD, предоплата 50% ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после демонстрации половины выполненного ТЗ на стороннем хостинге. Требования к исполнителю: адекватность, пунктуальность, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дано:
1. Установленный блог Wordpress
2. Дизайн главной и внутренних страниц
Задача:
Сверстать и создать на основе дизайнов скин для блога.
Скин должен отвечать определенным требованиям (есть ТЗ).
Сроки: начало работы 23/02/09, конец работы и сдача 25/02/09.
Бюджет: 3000 рублей
Предоплата в виде СБС или по факту выполнения (ЯД, WMR)
Задачу можно разделить на две части. Поэтому вы можете указать в
предложении только верстку или только натяжку готовой верстки
У вас должен быть опыт работы:
1. с версткой (суперважно! Предоставьте ссылки на макеты, чтобы можно было посмотреть исходный код) и/или
2. c движком блога (предоставьте пару ссылок на блоги, созданные с вашим участием).
Интересны предложения в плане "только натяжка" от программистов начального и ниже среднего уровня
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