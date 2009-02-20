Модернизация работающего сайта.

Необходим человек или команда. PHP, верстка, юзабилити.

Недавно был переделан проект с учетом обьектного ориентирования, но не доделан в связи с нехваткой времени.

Что надо доделать.

1. Добавить социальность. Обсуждения и комментарии пользователей. Система оценок товара.

2. SEO оптимизация. Не продвижение !

3. Англоязычная версия сайта. Подача информации сделана на шаблонах, перевод текстов не нужен.

4. Увеличить функциональности для размещения контактов

5. Установка Adsense. И банерной рекламы.

Некоторые вопросы уже решены, но нужен специалист для доделок и оптимизации. Редактор сайта постоянно находится в онлайне и готов постоянно оказывать содействие.

Сайт : www.luxwatch.ua

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