Работа с DLE

Требуется настроить скрипт для отправки почты через SMTP GMAIL.COM
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Без лишнего:
1ый-модуль (магазин+корзина с поддержкой оплаты бонусами)
Описание
1. добавление товара.
1.1по принципу дополнительного поля новости.
(строчка/позиция/товар, она же переносится в корзину)
(Добавляется в добавлении новости) | {category} | товар (Добавляется в добавлении новости) | цена (Добавляется в добавлении новости) | Купить... (ссылка добавляющая в корзину)
1.2 количество позиций
Добавляется и убирается по желании: линки [+][-], по умолчанию 1...
----перечисленное прописывается в PHP выводится одним тегом.
2. отображение товара.
2.1 по примеру 1.1
2.2 где настроить цвета каждого поля (цсс или пхп) не знаю имхо в пхп я 0,
3. корзина - pdf с пояснениями прилагается
4. оплата бонусами
5.1 дополнительное меню в корзине взаимодействие с модулем партнеры, описано в psd
5. оформление заказа - слизать с др сайта линк потом...
2ой-модуль (рефералы)
вообще этим сказано все... подробности лично.
оплата по факту
аск: 433611811
- Похожие заказы
- $20Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходимо оптимизировать формы ввода заказа и доработать некоторый функционал по http://www.edinoe-taxi.com/zakaz.html (форма рабочая, просьба не создавать пустые заказы) От исполнителя: - icq - описания опыта с js - примеры работ Оплата будет оговариваться сисполнителем после предоставления детального ТЗ.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть некий сайт Он был написан давно и впоследствии переделывался Сейчас требуется изменить переменные вида $act в $_GET['act'] Вариант типа внесите изменения в .htaccess и измените register_globals не рассматривается 2 задача Есть поле ввода даты, при нажатии генерируется дата ...Закрыт15 лет назад
Есть сайт http://heklya.ru/ , там в разделе "Конструктор" есть конструктор спецодежды с возможностью заказа получившегося (раздел корректно отображается, похоже, только в IE). Нужно сделать такое же. Наверное, оптимальным вариантом будет Flash, но и другие варианты ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Модуль для Joomla с выводом данных из существующей базыЗавершен15 лет назад
Нужен скрипт автоматического постинга в lj. на входе скрипта аккаунты, нужно залогиниться и запостить картинку и ссылку. нужна поддержка прокси.Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать сайт и систему управления с учетом всех требований изложенных в прикрепленных файлах. Использование скриптов на усмотрение исполнителя. Стоимость работ не включает в себя верстку дизайна(он пока в разработке). Важные критерии: 1) Обязательно наличие собственной, либо ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $300
За несколько лет работы сложились довольно четкие представления/привычки о том, что должно быть/что чаще надо в админке. Сколько будет стоить на основе одной-двух похожих админок сайтов сделать более менее универсальную csm, на которой в дальнейшем ...Завершен15 лет назад
Тут: http://www.guvd-kuzbass.ru/news в шапке сменяют друг друга картинки. 1. На чем это сделано? 2. Можно сделать, чтобы в админке админ мог менять эти картинки: удалил старые, закачал новые. 3. Сколько будет такое сделать на уже готовом сайте? Условия ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Нужно создать скрипт простого хостинга картинок, наподобие http://savepic.info/. Сколько это будет стоить? Кто возьмётся?Завершен15 лет назад