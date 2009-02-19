Работа с DLE

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки197 просмотров
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Без лишнего:

1ый-модуль (магазин+корзина с поддержкой оплаты бонусами)

Описание

1. добавление товара.

1.1по принципу дополнительного поля новости.

(строчка/позиция/товар, она же переносится в корзину)

(Добавляется в добавлении новости) | {category} | товар (Добавляется в добавлении новости) | цена (Добавляется в добавлении новости) | Купить... (ссылка добавляющая в корзину)

1.2 количество позиций

Добавляется и убирается по желании: линки [+][-], по умолчанию 1...

----перечисленное прописывается в PHP выводится одним тегом.

2. отображение товара.

2.1 по примеру 1.1

2.2 где настроить цвета каждого поля (цсс или пхп) не знаю имхо в пхп я 0,

3. корзина - pdf с пояснениями прилагается

4. оплата бонусами

5.1 дополнительное меню в корзине взаимодействие с модулем партнеры, описано в psd

5. оформление заказа - слизать с др сайта линк потом...

2ой-модуль (рефералы)

вообще этим сказано все... подробности лично.

оплата по факту

аск: 433611811

15 лет назад
myeau
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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