Правка сайта + функция PHP

Есть некий сайт

Он был написан давно и впоследствии переделывался

Сейчас требуется изменить переменные вида $act в $_GET['act']

Вариант типа внесите изменения в .htaccess и измените register_globals не рассматривается

2 задача

Есть поле ввода даты, при нажатии генерируется дата (одна). Надо что бы генерировалось определенное количество дат с определенным интервалом.

Все даты выводятся в списке (уже), около каждой поместить кнопку "редактировать", ну и оживить кнопку естественно