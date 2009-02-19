Правка сайта + функция PHP

$50
Веб-программированиеЗакрыт25 заявок346 просмотров
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Есть некий сайт

Он был написан давно и впоследствии переделывался

Сейчас требуется изменить переменные вида $act в $_GET['act']

Вариант типа внесите изменения в .htaccess и измените register_globals не рассматривается

2 задача

Есть поле ввода даты, при нажатии генерируется дата (одна). Надо что бы генерировалось определенное количество дат с определенным интервалом.

Все даты выводятся в списке (уже), около каждой поместить кнопку "редактировать", ну и оживить кнопку естественно

PHP
15 лет назад
WitMolif
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Pianist
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$20
1 день
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