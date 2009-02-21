Автоматизировать добавление ссылок в BUX скрипте!

Имеется BUX. Адрес bux.smscy.ru

Работает так:

Есть список ссылок сайтов рекламодателей. Люди посещают эти сайты и получают за это кредиты. Эти кредиты они могут конвертировать в показы своего сайта. Необходимо автоматизировать данный процесс. Т.Е человек например набрал 10 кредитов. он выбирает "конвертировать в рекламу" и затем добавляет ссылку и описание своего сайта. После этого я должен зайти в админку, и разрешить его ссылку. Но этих ссылок очень много! Окола 100 в день. Нужно всё это автоматизировать. Что бы мне не нужно было заходить в админку и разрешать ссылку. Чтобы она добавлялось автоматически.