Доработка сайта

Как вы заметили сайт направлен на продажу цифрового товара. необходимо сделать функцию: продажа простого товара, аукцион, привилегии по аттестату веб манеу и по желанию администратора, размещение банеров как отдельно по рубрикам так и комплексно +агентский магазин (желательно но не обязатедьно) вопросы возможно задать по ICQ (номер есть на сайте)