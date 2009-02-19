Поправить в коде сайта

Необходимо поправить на сайте www.i-v-s.ru

1. При нажатии на обложку свежего номера журнала ссылка ведет не к его материалам, а к материалам архивного номера.

2. В рубрике "Новости журнала" (http://i-v-s.ru/1/) не отображается архив новостей журнала, как на странице http://i-v-s.ru/latest/

3. В главном меню отсутствует возможность изменения (редактирования) названия раздела "Конференции". Необходимо исправить.

4. В разделе "Конференции" необходимо изменить организацию материалов с алфавитного на хронологический (то есть, чтобы наверху стояли последние сообщения и была возможность менять их местоположение кнопками.

5. Изменить цвет красных полосок и квадратиков по бокам сайта на цвет логотипа.

6. Баннеры под плашкой, на которой написано "Анонсы событий". Сейчас на главной странице отображаются только два баннера. Необходимо сделать шесть. Кроме того, сейчас баннеры находятся на большом расстоянии от серой плашки, на которой написано "Анонсы событий". Необходимо уменьшить это расстояние.

7. Сейчас при клике на анонсы в любом из материалов в рубрике "Архив" не открываются статьи - ошибка 404. При этом материалы могут редактироваться.