Баннерная таргетингова сетка по примеру banner.kie

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки126 просмотров
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Баннерная таргетингова сетка по примеру banner.kiev.ua или bigbn.com.ua

Задача:

настройка показов по сайтам

настройка показов по регионам

настройка показов по времени

настройка показов по дням

создание профайлов и примеренние их к баннерам

модерирование баннеров

модерирование новых сайтов

Интересуют готовые отлаженные системы

15 лет назад
gogison
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв
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