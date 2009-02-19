Нужна фотогалерея на ajax или flash

Нужен программист со знание движка интернет-магазина Shop-script WebAsyst. Основные модификации: 1. Массовая смена статуса заказов. Позволяет отмечать заказы в админке галочками [x] и вставлять статус для выбранных заказов. 2. Проверка товара на складе при оформлении заказа. Проверяет, чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна фото галерея на ajax или flash
Понравилась галерея http://flash-gallery.com/zen-flash-gallery/
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходимо разработать сайт для проведения среди детей интернет олимпиады На сайте должны быть стандартные разделы - информационные страницы, новости, анонсы, галерея, форум и пр., Дополнительный функционал 1. существуют зарегистрированные участники олимпиады, преподаватели, гости с разными возможностями и доступами 2. переписка, ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать аналог проектов blogun.ru или j2j.ru с мелкими добавлениями функционала. От нас дизайн и верстка, от вас натяжка и программирование. Хотелось бы услышать сроки и цену по данному проекту.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется скрипт загрузки фотографий на сервер, аналог www.radikal.ru все те же основные функции что и у радикал.ру, ничего лишнего, никаких галерей не надо, загрузил фото с возможностью уменьшения, получил ссылки на него, как на радикал.ру. ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
Требования: - отличное знание PHP, опыт работы - постоянно быть на связи в icq - быстро реагировать на просьбы Задания: - консультации, например, я скидываю файл, нужно найти ошибочку... - небольшие правки и доработки существующих модулей (например, есть модуль, ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно добавить код на сайт на DLE а то у меня что-то не получается.Завершен15 лет назад
Необходимо перенести сайт под Joomla в существующем дизайне и функционалt. Рассматриваю предложения от программистов работающих в Москве и Московской области.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Дизайн есть в psd, нужно повесить на Битрикс Старт. Оплата 5 тыс руб. Сроки 4-5 дней.Закрыт15 лет назад
Нужен клон сайта **** Предоложения оставляйте с ценой.Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Нужен простейший универсальный AJAX скрипт. Предположим это будет Javascript функция MakeAjax (PHPScriptName, PHPparams, OutputID); где PHPScriptName - вызываемый скрипт PHP, PHPparams - передаваемые параметры (предположим - текст) OutputID - ID DIVa, куда выводить результат работы вызваного PHP ...Завершен15 лет назад