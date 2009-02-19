Задания для специалиста по PHP

Требования:

- отличное знание PHP, опыт работы

- постоянно быть на связи в icq

- быстро реагировать на просьбы

Задания:

- консультации, например, я скидываю файл, нужно найти ошибочку...

- небольшие правки и доработки существующих модулей (например, есть модуль, он выводит все записи, там их более 100, а надо вывести первые 10... вот и все задание...)

- разработка новых, несложных модулей php (например, написать модуль: надо из базы данных выбирать записи такие-то и выводить их с сортировкой такой-то...)