Исправить флешку

Нужно добавить Flash-эффект на сайт Вышлю ТЗ по асе 404376654
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Полминутная правка в флэшке. С удовольствием оставлю отзыв тому кто выручит.
У флэш ролика убрать рамку и главный элемент поставить по центру. Всё.
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