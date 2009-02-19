Исправить флешку

Веб-программированиеЗавершен14 заявок288 просмотров
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Полминутная правка в флэшке. С удовольствием оставлю отзыв тому кто выручит.

У флэш ролика убрать рамку и главный элемент поставить по центру. Всё.

15 лет назад
yanisdesign2
Янис Маркин 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Gec
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов(-1)
15 лет назад
$1
1 день
Отлично выполнил работу! Всё сделал аккуратно и очень быстро. Работал даже ночью. Доволен, буду обращаться. Ещё раз спасибо.
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