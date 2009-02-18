Необходимо создать модуль для DataLife Engine 7.0.

Есть сайт к примеру 1.com на котором есть группа релизеров добавляющих новости. Допустим, я вручную создаю поддомен relizer01.1.com для человека под ником relizer01

Релизер под ником relizer01 заходит на 1.com и через специальную формочку (уже существует и работает) добавляет новость на сайт. Новость после подтверждение через админку, автоматически появляется также на поддомене.

На relizer01.1.com дизайн и размещение разделов может отличаться от главного 1.com.

Иными словами, все управление новостями происходит через главный сайт, а на поддоменах отображаются новости каждого конкретного релизера, где они (релизеры) уже могут менять свой сайт визуально, как им захочется.

Указывайте цены