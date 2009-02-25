Сайт посредник

Требуется разработать сайт копию http://www.alexgyunter.com c админ панелью. Нужно оценить стоимость и сроки разработки. контактный е мейл: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется скрипт для сайта посредника.
Основные возможности:
- Регистрация пользователей
- потдержка стилей (не обязательна)
- контроль сделки*
- настройка комисии системы
Контроль сделки подразумевает:
покупатель (пользователь А) подает заявку на покупку чего-либо у продавца (пользователь Б). Пользователь А перечисляет денежные средства на счет системы. Администратор системы подтверждает факт поступления денег. Продавец передает довар покупателю. Покупатель подтверждает факт получения товара. После чего Администратор системы перечисляет деньги продавцу.
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