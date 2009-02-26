Модуль для Drupal 6.9

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка251 просмотр
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Требуется человек с опытом создания модулей для Drupal. Работа с TinyMCE, загрузчиком IMCE, просмотрщиком LightBox2.

Необходимо реализовать связку, с помощью которой, редактирование текста и изображений происходит через TinyMCE, загрузка картинок с компьютера пользователя через IMCE и просмотр больших рисунков через LightBox2.

Во время разработки необходимо ориентироваться на процесс публикации статей со вставкой изображений в CMS DLE или Wordpress с установленным плагином LightBox. В этих системах добавление рисунка (загрузка с компьютера пользователя), создание превью картинок, формирование кода lightbox осуществляется непосредственно через визуальный редактор.

Нужно сделать, чтобы миниатюры создавались автоматически при загрузке изображений размер которых больше заданного значения (например 200х200) и в текст редактора вставлялись тэги уже готовые для LightBox: .

Если загружается картинка с размерами меньше или равными заданной, то миниатюра не создаётся, и в тексте редактора появляется конструкция вида .

IMCE должен быть настроен на формирование путей вида site.tld/files/username/yyyy/mm/dd/foto.jpg

Формирование миниатюр и тэгов для них должно происходит без участия пользователя, т.е. автоматически, от пользователя потребуется только загрузить картинку.

Использование указанных модулей не критично, важна сама функциональность.

Основную функциональность вроде определил, уточняйте детали и пишите свои предложения по цене.

Drupal
15 лет назад
bahus
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
Meragrum
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
5 отзывов(-1)
15 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена качественно и в срок. Очень адекватный человек, помог разобраться со всеми проблемами, возникшими в ходе разработки. Спасибо!
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