Модуль для Drupal 6.9

Требуется разработать сайт копию http://www.alexgyunter.com c админ панелью. Нужно оценить стоимость и сроки разработки. контактный е мейл: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек с опытом создания модулей для Drupal. Работа с TinyMCE, загрузчиком IMCE, просмотрщиком LightBox2.
Необходимо реализовать связку, с помощью которой, редактирование текста и изображений происходит через TinyMCE, загрузка картинок с компьютера пользователя через IMCE и просмотр больших рисунков через LightBox2.
Во время разработки необходимо ориентироваться на процесс публикации статей со вставкой изображений в CMS DLE или Wordpress с установленным плагином LightBox. В этих системах добавление рисунка (загрузка с компьютера пользователя), создание превью картинок, формирование кода lightbox осуществляется непосредственно через визуальный редактор.
Нужно сделать, чтобы миниатюры создавались автоматически при загрузке изображений размер которых больше заданного значения (например 200х200) и в текст редактора вставлялись тэги уже готовые для LightBox: .
Если загружается картинка с размерами меньше или равными заданной, то миниатюра не создаётся, и в тексте редактора появляется конструкция вида .
IMCE должен быть настроен на формирование путей вида site.tld/files/username/yyyy/mm/dd/foto.jpg
Формирование миниатюр и тэгов для них должно происходит без участия пользователя, т.е. автоматически, от пользователя потребуется только загрузить картинку.
Использование указанных модулей не критично, важна сама функциональность.
Основную функциональность вроде определил, уточняйте детали и пишите свои предложения по цене.
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