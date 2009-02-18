Объединить несколько rss потоков в один

И так мне хочется иметь нестандарный скрипт мониторинга... Условно говоря я хочу создать мониторинг интернет магазинов по продаже "ноутбуков и фотиков" т.е чем должен отличаться мой скрипт от других? тем что на моё скрипте должна быть ...