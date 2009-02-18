Привязка к CMS сайта.

Админка должна быть простой в использовании, клиент малясь требователен.

Особенности: Должны создаваться события как на: http://old-time.ru/?page=events&lang=ru. К каждому событию должны быть прилеплены свои споноры, файлы, галерея, анкета(одинаковая для всех событий). http://old-time.ru/?page=events&lang=ru&id=71.

Есть еще парочка моментов которые есть в ТЗ. Но главная особенность описана выше. (не реализуема на нашей админке).

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