Окошко ICQ сообщений на Ext Js

Значит нас есть сервис который заносит сообщения мнееджера в базу MYSQL!

Надо напистаь окошко как в QIP куда будет подгружаться история общения менеджером с клиентом!

Отправка и прием сообщений уже есть и работает, нужен только интерфейс ддля работы

НА Ext JS + Php

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