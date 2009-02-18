Собрать сборку форума IPB

Нужно сделать форму для связи. Пример - http://webnames.com.ua/xn--80apfbifgb5k.com.ua + нужно добавить combobox для выбора доменного имени.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Нужно собрать форум IPB c модами + последними обновлениями.
2) Переместить все темы, со старой сборки на новую.
3) Нарисовать стиль для форума.
p.s - Отдельно не предлагать!!!, Нужен человек который всё сделает чётко и глатко, без всяких ошибок! - Не трате моё и ваше время, если вы не уверены что можете выполнить эту работу.
делаю предупреждение.
1) Не уверены что сможете поставить какои то скрип или мод,, НЕ ПИШИТЕ!!!
2) Не уверены что сможете переместить все темы, НЕ ПИШИТЕ!!!
3) Не уверены что можете сделать стиль по требованию, НЕ ПИШИТЕ!!!
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