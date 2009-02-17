Бот для травиана

Нужно просто прописать кейворды, дискрипшены и титлы (инструкция что и куда писать есть) СРОЧНО.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать полностью автоматизированный бот для игры в онлайн игру травиан (http://www.travian.ru).
Бот должен быть написан на Delphi. + возможность дальнейшей поддержки программы.
Заключение договора обязательно.
Со следующими функциями:
Авто-фармилка - бот может сам фармить всех вокруг круглосуточно без остановок :-) и соответсвенно приносит много ресов (особенно за ночь) Задается список кормушек, которые он обходит по-очереди сам и виды солдат с которыми фармить :-) Мультидеревенный, рассчитан что у игрока может быть несколько деревень. Также можно использовать для автоматических нападений, подкреплений, вместо таймера, координатор атак и др. Отправляет катапульты много атак в секунду.
Авто-строилка - бот умеет сам строить здания задается список что строить и он пытается это построить через каждые 5 минут. Это лучше даже чем очередь в травиан-плюс т.к. он построит что надо как только накопятся ресы, потом следующее и т.д. Мультидеревенный, рассчитан что у игрока может быть несколько деревень. Можно также сносить здания автоматически. В одном боте можно управлять всеми деревнями.
Логи-Атак (Командный центр Министра Обороны) - бот сам следит за всеми военными действиями альянса, нападения и разведки, на своих членов Альянса и свои против врагов. Сам показывает сколько солдат напало, сколько сдохло, были ли каты, сколько ресов утащили и др. Удобно для последующего изучения и анализа. Есть система фильтров и сортировок. Например можно утром встать и просмотреть что творилось ночью или за последние неск. дней :-)
Авто - пересылка ресов - бот умеет сам пересылать ресурсы из деревни в деревню Очень нужен когда становится много деревень. Например можно все ресы гонять в столицу автоматически, или зерно к товарищам и др. Может отправлять ресурсы если их слишком много >80%.
Следилка за населением - бот умеет следить за ростом населения и показывать в разрезе 24 часов суток Например можно узнать когда враг спит и др. :)
Строилка армии и улучшение оружия, доспехов - бот может сам строить армию, все типы войск солдат, коней, тараны, катапульты, поселенцев, сенаторов и др. Например можно запустить на ночь и он все ресы сам потратит на армию :) Можно строить армию в Большой казарме и Большой конюшне. Там же можно прокачивать оружие и доспехи солдат.
Можно проводить праздники и торжества автоматически.
Сигналлизатор атак - бот умеет автоматически проверять все деревни нападает кто-нибудь или нет Когда будет нападение на деревню бот сообщит об этом сигналом, отправкой ICQ и e-mail сообщения сообщает любой текст, сколько нападений и время до ближайшего нападения.
Спасает армию (посылает подкрепление и возвращает) и ресурсы при нападении.
Координатор атак - бот может сам напасть в нужное время или к нужному времени, можно напасть с разных деревень чтобы напали одновременно и др.
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