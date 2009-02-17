Скрипт импорта из 1С в готовый интернет магазин

Нужно просто прописать кейворды, дискрипшены и титлы (инструкция что и куда писать есть) СРОЧНО.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать скрипт импорта из 1С в интернет магазин (самописный движок).
Цена вопроса?
Сроки?
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