Скриптик событий

$30
Веб-программированиеЗавершен7 заявок277 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен скриптик событий клана в онлайн игре

наподобие вот такого

http://legendary.dclans.ru/events

ну только не всех кланов а конкретных:

Должны учитыватся события:

1) Вступления

2) Выход

3) Смена званий

4) Смена уровня игроков

Ну и разными цветами естессно (вступление зеленым, выход красным, звания синим, левел ну например малиновым)

Обязательно указывайте сроки и цену.

15 лет назад
slezka
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
28 отзывов
Выбранный исполнитель
Miro-Wind
Павел 
74 годаАвстралия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
16 отзывов(-3)
15 лет назад
$20
1 день
Нутс были некоторые сложности в связи со спецификой мого сервера, а также глюканутости сервака откуда надо было все тянуть. но в целом результатом довольна.
Виктория - отличный заказчик, грамотно поставлено задание, своевременная оплата.
  • Похожие заказы

  • Работа с БД

    $5

    Необходимо сделать такую выборку из бд (в бюджет 5 уе ) 1. SELECT * FROM `stat_fax` WHERE `itog` LIKE '%0.00%' AND `status` LIKE '%отправлен успешно%' ORDER BY `id` DESC 2. из поля nummer_fax необходимо вычленить первую и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создание глобуса!

    $20

    Требуется нарисовать на флеш 3 (три) крутящихся глобуса. Глобус не должен крутится быстро, а неторопясь, так сказав, медленно плывя. Цветовая гамма первого показана в прикрепленном файле. Остальные два файла сделать в других вариациях. Можно в вектороподобных ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Работа над скриптами в Unix !

    Есть сайты , которые лежат на VPS хостинге. Управление через Unix исключительно - есть толко права на rooot. Сайты работают очень медленно в связи с переиспользованием лимитов хостига. Связанно это с ростом посещаемости и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доп. модули для системы WHMCS (часть2)

    2ая часть) Модуль для платёжной системы Assist.ru (Gateway Module Assist) - Требуется разработка модуля платёжной системы ASSIST для WHMCS (www.whmcs.com) Документация: - GateWayModuleDevelopment Kit: support.whmcs.com/dl.php?.. - Описание интерфейса взаимодействия с Assist.Ru: www.assist.ru/files/manua.. Нужно реализовать: - ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Видео чат с биллингом

    $1000

    Нужна реализация проекта (не п...но, не эрот-ка) Модуль для сайта, дающий возможность приватного текстового/видео чата с оператором, изображение которого со звуком (либо по желанию пользователя переход на текст)транслируется авторизованным пользователям. Общение в чате происходит 1 на ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доп. модули для системы WHMCS (часть1)

    1 часть) Модуль для регистратора R01.RU (Registrar Module R01) - Требуется разработка модуля регистрации доменов для системы WHMCS (www.whmcs.com) для работы с регистратором R01.RU (домены .ru, .su) Документация: - RegistrarModuleDevelopment Kit: support.whmcs.com/dl.php?.. - Описание API ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка мамбота для Joomla 1.015

    Есть мамбот капчи (вложено). После его настройки в окне капчи он выводит разние символы (буквы, знаки, и всякий бред) Нужно изменить что-бы выводил только английские бувы. Спасибо. Работы на несколько минут. В файле есть функция которая ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна прога/скрипт

    Нужна программа или скрипт со следующим функционалом: - возможность отправки с удаленного компьютера смс-сообщений посредством телефона (не шлюза оператора) подключенного к другому компу. Поясняю, как я это вижу: человек заходит на сайт (или открывает прогу), пишет сообщение, вводит ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Простая CMS

    $250

    Требуется написать небольшую админку для сайта компании производителя. Страницы: создание-удаление страниц по типам: текстовая, фотоальбом, прайслист введение и редактирования прайс-листа добавление фотографий в фотоальбом введение и редактирование текста для простых страниц (будут вставляться в шаблон) то есть задача в том что ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад