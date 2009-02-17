Получение значений из бд

НЕ МОГУ НАЙТИ НИ ОДНОГО КОНКРЕТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ. Уже голова идет кругом. Повторюсь: хочу найти одного исполнителя для всех выставленных проектов. Были отдельные предложения, но все же склоняюсь ТОЛЬКО К ОДНОМУ ИСПОЛНИТЕЛЮ. Сроки жмут! На сайте (адрес дам в ...