Доработка phpbb3 форума

Требуется доработка действующего phpbb3 форума под конкретные нужды, установка и написание модов. Исправление багов, а также настройка индексации

Так же необходимо какое-то(желательно интегрированное) решение для блогов на форуме.

Очень важна оперативность реагирования, особенно по вопросам, которые можно решить быстро.

Необходимо, чтобы работа над нашим форумом имела наивысший приоритет по сравнению с вашими другими проектами.

В перспективе возможно будет обсудить долгосрочное сотрудничество с фиксированной оплатой.