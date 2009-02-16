Доработка phpbb3 форума

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки122 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется доработка действующего phpbb3 форума под конкретные нужды, установка и написание модов. Исправление багов, а также настройка индексации

Так же необходимо какое-то(желательно интегрированное) решение для блогов на форуме.

Очень важна оперативность реагирования, особенно по вопросам, которые можно решить быстро.

Необходимо, чтобы работа над нашим форумом имела наивысший приоритет по сравнению с вашими другими проектами.

В перспективе возможно будет обсудить долгосрочное сотрудничество с фиксированной оплатой.

PHP
15 лет назад
VictorYurievich
Виктор 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужно написать модуль на php с системой оплаты

    $1000

    У меня стоит движок Social Engine, нужно написать 1 модуль на php/mysql. Что касается модуля, то нужно: страница с перечнем платных и бесплатных разделов. 2 типа пользователей: 1. которые просматривают информацию и покупают 2. которые эту информацию выкладывают и ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настроить мамбот multithumb

    $10

    Необходимо настроить мамбот генерации уменьшенных картинок для Joomla 1.0.x Мамбот должен по итогу выводить: - все фото уменьшать до определенного размера (указывается в админке мамбота) - фото с тэгом уменьшать до значения в тэге Сейчас стоит multithumb, но он ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт регистр букв

    Всем Доброе утро. Необходим маленький скрипт, который менял бы регистр начальных букв в каком либо выражении и выдавал разные возможные варианты. Разделителем между фразами, - должна служить запятая. К примеру: при вводе в скрипт следующих фраз: ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработка существующих и новых блоков на сайт

    Требуется человек знающий в PHP, MYSQL для доработки существующих и небольших новых блоков на сайт. Сайт без собственной CMS. Требуется постоянно быть на связи, делать быстро, умеренная стоимость. Сайт в стадии сбора информации, поэтому не ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Натянуть дизайн на Joomla + фотогалерея

    Нужно натянуть готовую верстку на Joomla + Поставить Фотогаллерею Бюджет 70$ Без отзывов не писать рассматривать не буду, сроки 4 дня. Joomla лежит тут: http://joomlaportal.ru/content/view/1719/70/ Галлерея для Джумлы Фока "Phoca" версия 2.0.2 - Полная русская версия Вёрстка тут: ...

    Joomla
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать граббер с сайта-каталога

    $25

    Нужно разработать скрипт, обеспечивающий грабление текстовой информации с сайта-каталога. Для контактов просьба пользоваться ЛС, либо ICQ Приношу извинения, проект пока тормознулся. Тем не менее делать надо, поэтому свяжусь с потенциальным исполнителем при первой же необходимости!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Gmail-интерфейс

    Требуется такая штука, которая подключается к gmail.com используя протокол TLS, и отправляет письмо получателю Она должна принимать логин и пароль пользователя и e-mail получателя, текст|тема письма будет намертво вшита Подойдет решение на C|C++|Python и т.п., которое будет ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен JS скрипт

    Скрипт на JS который преобразует по рег. выражению html в bbcode . htmltobb(входящее) например имеется на входе бла бла бла куда на выходе бла бла бла [url=адрес]куда[/url] сам чтото регулярные на JS не осилил ) подобных замен ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад