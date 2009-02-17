Скрипт регистр букв

У меня стоит движок Social Engine, нужно написать 1 модуль на php/mysql. Что касается модуля, то нужно: страница с перечнем платных и бесплатных разделов. 2 типа пользователей: 1. которые просматривают информацию и покупают 2. которые эту информацию выкладывают и ...
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Всем Доброе утро. Необходим маленький скрипт, который менял бы регистр начальных букв в каком либо выражении и выдавал разные возможные варианты. Разделителем между фразами, - должна служить запятая.
К примеру: при вводе в скрипт следующих фраз: "продам автомобиль, куплю квартиру"
скрипт должен выдать следующие варианты:
"продам автомобиль, продам Автомобиль, Продам автомобиль, Продам Автомобиль, куплю квартиру, куплю Квартиру, Куплю квартиру, Куплю Квартиру"
Жду предложение в приват.
Сумму не загинать!
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