Скрипт регистр букв

Всем Доброе утро. Необходим маленький скрипт, который менял бы регистр начальных букв в каком либо выражении и выдавал разные возможные варианты. Разделителем между фразами, - должна служить запятая.

К примеру: при вводе в скрипт следующих фраз: "продам автомобиль, куплю квартиру"

скрипт должен выдать следующие варианты:

"продам автомобиль, продам Автомобиль, Продам автомобиль, Продам Автомобиль, куплю квартиру, куплю Квартиру, Куплю квартиру, Куплю Квартиру"

Жду предложение в приват.

Сумму не загинать!