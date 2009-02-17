Скрипт регистр букв

Веб-программированиеЗавершен8 заявок266 просмотров
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Всем Доброе утро. Необходим маленький скрипт, который менял бы регистр начальных букв в каком либо выражении и выдавал разные возможные варианты. Разделителем между фразами, - должна служить запятая.

К примеру: при вводе в скрипт следующих фраз: "продам автомобиль, куплю квартиру"

скрипт должен выдать следующие варианты:

"продам автомобиль, продам Автомобиль, Продам автомобиль, Продам Автомобиль, куплю квартиру, куплю Квартиру, Куплю квартиру, Куплю Квартиру"

Жду предложение в приват.

Сумму не загинать!

15 лет назад
wmzex
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
rogue
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-1)
15 лет назад
$5
1 день
С поставленной задачей справился хорошо. Приятно было иметь дело!
Четкое задание, однозначные ответы на все вопросы, своевременная оплата. Хороший заказчик – приятно иметь дело.
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